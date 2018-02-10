وصفه بـ"روبوت" تتحكم فيه إيران.. أدرعي ساخرا من الأسد: قبضاي على مين!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سخر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، السبت، من الرئيس السوري بشار الأسد، ووصفه بأنه "روبوت" تتحكم فيه إيران، وذلك بعد إعلان إسرائيل عن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار اخترقت الأجواء الإسرائيلية، وشن غارات على "مواقع إيرانية" في سوريا، وإسقاط مقاتلة إسرائيلية.

ونشر أفيخاي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورة ساخرة للأسد، يستعرض فيها عضلاته وعليها علم إيران، قائلا: "حين يستعرض الروبوت الأسدي شجاعته بجهاز تحكم إيراني.. لا يجربن أحد قوتنا وصبرنا، لأنه وإن طال سيأتي يوم ويعرف كل فاعل حجمه الحقيقي"، مختتما تعليقه بهاشتاغ "#قبضاي_على_مين" و"#لا_تلعبوا_بالنار".

من جانبه، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهومن أن بلاده لن تسمح بأي تموضع عسكري إيراني في سوريا. وقال نتنياهو، بعد اجتماع لدراسة التطورات العسكرية الميدانية مع قادة الجيش الإسرائيلي، إن "سياستنا واضحة تماما: إسرائيل تدافع عن نفسها من أي اعتداء ومن أي محاولة للمس بسيادتنا". وأضاف أن "إيران قامت اليوم بمثل هذه المحاولة وخرقت سيادتنا وأرسلت طائرة إلى أراضينا من سوريا".

وتابع بالقول إن "سلاح الجو (الإسرائيلي) أسقط تلك الطائرة وضرب مركز السيطرة والتحكم الذي أطلقها. إسرائيل ضربت بقوة أيضا أهدافا إيرانية وسورية عملت ضدنا. هذا هو حقنا وواجبنا وسنواصل ممارستهما وفق الحاجة. فلا يخطئ أحد بذلك"، مؤكدا: "سنواصل الدفاع عن أنفسنا بكل حزم وإصرار إزاء أي اعتداء علينا وإزاء أي محاولة إيرانية للتموضع عسكريا في سوريا أو في أي مكان آخر".