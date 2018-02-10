أدرعي: إخلاء طيارين بمقاتلة F-16 داخل إسرائيل ولا معلومات إن أصيبت بنيران سورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إن مقاتلة الـF-16 أخليت من طياريها داخل الأراضي الإسرائيلية، لافتا إلى أنه لا تتوافر معلومات إن كانت الطائرة أصيبت بنيران سورية، وذلك بعد تنفيذها لغارة ضد أهداف إيرانية كرد على اختراق طائرة موجهة إيرانية للأجواء الإسرائيلية، السبت.

جاء ذلك في تدوينة لأردعي على صفحته بفيسبوك، حيث قال: "لقد رصدنا إطلاق طائرة دون طيار إيرانية من مطار تيفور في منطقة تدمر في سوريا باتجاه إسرائيل. تم رصد الطائرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي ويتم اسقاطها من قبل مروحية أباتشي. الطائرة تسقط داخل إسرائيل وموجودة لدينا."

وتابع أدرعي: "في أعقاب الحادث يتم استهداف عربة إطلاق الطائرة الإيرانية. الحديث يدور عن غارة معقدة داخل سوريا. تم تدمير الهدف.. خلال الحادث يتم اخلاء مقاتلة f16 من قبل طياريْن اثنين داخل الاراضي الاسرائيلية. الطياران بخير وبصحة جيدة. لا نعلم بعد ان كانت الطائرة أصيبت من نيران سورية.. الحادث لا يزال مستمرًا."

وأردف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يعتبر الحادث هجومًا إيرانيًا على سيادة إسرائيل. تجر إيران المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي. ننظر ببالغ الخطورة الى إطلاق النيران السورية باتجاه طائراتنا. كل من تورط في إطلاق الطائرة دون طيار استهدف."