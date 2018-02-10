جيش إسرائيل: صافرات الإنذار بالجولان سببها نيران سورية تجاه طائراتنا بعملية استهداف مواقع إيرانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، عن اعتراض طائرة موجهة إيرانية الصنع انطلقت من سوريا واخترقت الأراضي الإسرائيلية، وفقا لما أعلنه افيخاي أدرعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وأضاف أدرعي في تدوينته: "تم رصد القطعة الجوية في أنظمة الدفاع الجوي في مرحلة مبكرة حيث كانت تحت متابعة حتى اسقاطها.. ردًّا على ذلك قام جيش الدفاع بالإغارة على أهداف إيرانية في سوريا."

وأضاف أدرعي: "الصافرات التي أطلقت في هضبة الجولان ناتجة عن نيران سوريّة أطلقت باتجاه طائراتنا.. الحادث لا يزال مستمرًا.. سيواصل جيش الدفاع العمل ضد محاولات اختراق المجال الجوي الاسرائيلي وسيتحرك بتصميم لمنع خرق سيادة دولة إسرائيل."