الجيش الإسرائيلي: ضربات ضد 12 هدفا بسوريا منها 4 إيرانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، عن تنفيذ ما وصفه بـ"غارات واسعة" ضد أهداف تابعة للمنظومة الدفاعية الجوية السورية، بالإضافة على أهداف إيرانية، في آخر تطور يأتي بعد إسقاط طائرة موجهة إيرانية الصنع انطلقت من سوريا واخترقت الأجواء الإسرائيلية.

جاء ذلك في تدوينة لأفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "قبل قليل شنت مقاتلات سلاح الجو غارات واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي السورية بالإضافة الى أهداف إيرانية في سوريا.. لقد تم استهداف ١٢ هدفًا في ٣ بطاريات دفاع جوي سورية و٤ أهداف تابعة لإيران والتي تعتبر جزءًا من التمدد الإيراني في سوريا."

وتابع قائلا: "لقد تعرضت المقاتلات لنيران مضادة التي قامت بتفعيل الصافرات في الساعة الاخيرة.. جيش الدفاع يتحرك بتصميم ضد محاولة الاعتداء الإيرانية والسورية وخرق السيادة الإسرائيلية.. جيش الدفاع موجود في حالة جاهزية لمختلف السيناريوهات وسيواصل التحرك وفق الحاجة."

وكانت الجيش السوري قد أعلن، في وقت سابق السبت، عن التصدي لما وصفه بـ"عدوان" إسرائيلي استهدف قاعدة في وسط سوريا، مشيرا إلى أنه أصاب عددا من الطائرات وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية نقلا على لسان مصدر عسكري لم تسمه.