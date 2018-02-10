نتنياهو: سنواجه أي محاولة إيرانية للتموضع عسكريا في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، من أن بلاده لن تسمح بأي تموضع عسكري إيراني في سوريا، وذلك بعد إعلان إسرائيل عن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار اخترقت الأجواء الإسرائيلية وشن غارات على "مواقع إيرانية" في سوريا لكنها شهدت إسقاط مقاتلة إسرائيلية.

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وبعد اجتماع لدراسة التطورات العسكرية الميدانية مع قادة الجيش، قال نتنياهو: "أجريت اليوم سلسلة من المشاورات مع وزير الدفاع ومع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع. سياستنا واضحة تماما: إسرائيل تدافع عن نفسها من أي اعتداء ومن أي محاولة للمس بسيادتنا".

وأضاف، عبر صفحته على فيسبوك، أن "إيران قامت اليوم بمثل هذه المحاولة. إنها خرقت سيادتنا. إنها أرسلت طائرة إلى أراضينا من سوريا. سلاح الجو أسقط تلك الطائرة وضرب مركز السيطرة والتحكم الذي أطلقها. إسرائيل ضربت بقوة أيضا أهدافا إيرانية وسورية عملت ضدنا. هذا هو حقنا وواجبنا وسنواصل ممارستهما وفق الحاجة. فلا يخطئ أحد بذلك".

وتابع نتنياهو بالقول: "تحدثت قبل قليل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أكدت في حديثنا مرة أخرى على لدينا حق وواجب بالدفاع عن أنفسنا من اعتداءات تشن علينا من الأراضي السورية. اتفقنا على أن التنسيق الأمني بين جيشينا سيستمر".

وأشار إلى أنه تحدث أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن التطورات الأخيرة وعن تحولات أخرى تجري في المنطقة". واختتم نتنياهو حديثه بالقول: "أود أن أوضح أن وجهة إسرائيل نحو السلام، ولكن سنواصل الدفاع عن أنفسنا بكل حزم وإصرار إزاء أي اعتداء علينا وإزاء أي محاولة إيرانية للتموضع عسكريا في سوريا أو في أي مكان آخر".