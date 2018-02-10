الجيش السوري: تصدينا لعدوان إسرائيلي في المنطقة الوسطى وأصبنا أكثر من طائرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن مصدر عسكري بالجيش السوري، السبت، عن التصدي لـ"عدوان" إسرائيلي استهدف قاعدة في المنطقة الوسطى، لافتا على إصابة عدد من الطائرات دون تقديم تفاصيل إضافية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان المصدر الذي لم تسمه، قوله: "إن كيان العدو الإسرائيلي قام فجر هذا اليوم بعدوان جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي وأصابت أكثر من طائرة."

ويذكر أن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "لقد رصدنا إطلاق طائرة دون طيار إيرانية من مطار تيفور في منطقة تدمر في سوريا باتجاه إسرائيل. تم رصد الطائرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي ويتم اسقاطها من قبل مروحية أباتشي. الطائرة تسقط داخل إسرائيل وموجودة لدينا."

وتابع أدرعي: "في أعقاب الحادث يتم استهداف عربة إطلاق الطائرة الإيرانية. الحديث يدور عن غارة معقدة داخل سوريا. تم تدمير الهدف.. خلال الحادث يتم اخلاء مقاتلة f16 من قبل طياريْن اثنين داخل الاراضي الاسرائيلية. الطياران بخير وبصحة جيدة. لا نعلم بعد ان كانت الطائرة أصيبت من نيران سورية.. الحادث لا يزال مستمرًا."