الجيش السوري يعلن إنهاء تواجد داعش بحلب وحماة.. والسعودية تدين قصف الغوطة بـ"الكيماوي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، الجمعة، أن قوات النظام بالتعاون مع القوات الحليفة، أنهت تواجد تنظيم "داعش" في محافظتي حلب وحماة، وحررت عددا كبيرا من البلدات والقرى والمزارع في أرياف حماة وحلب وإدلب.

وقالت القيادة العامة، في بيان، إن "وحدات الجيش السوري قضت خلال عملياتها في أرياف حماة وحلب وإدلب على أعداد كبيرة من الإرهابيين معظمهم من جنسيات أجنبية، ودمرت مقرات التنظيمات الإرهابية وتحصيناتها وأسلحتها الثقيلة ومن ضمنها عشرات العربات المفخخة واغتنمت عتادا مدرعا من الدبابات والعربات وراجمات الصواريخ وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وأضافت أن "الأهمية الاستراتيجية لهذا الإنجاز تكمن في كونه ينهي وجود تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي حماة وحلب، ويقضي على معظم إرهابيي جبهة النصرة في ريف حلب الجنوبي، كما أنه يؤمن عددا من طرق المواصلات والإمداد بين محافظتي حماة وحلب، ويربط المحافظات المذكورة بالبادية السورية وصولا إلى الحدود العراقية".

وأكدت القيادة العامة على "عزم الجيش السوري وإصراره على مواصلة العمليات العسكرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وإحباط مخططات رعاتها وداعميها انطلاقا من واجبه الوطني والدستوري حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية".

من جهة أخرى، عبرت المملكة العربية السعودية عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لقصف نظام الأسد للغوطة الشرقية واستخدام الأسلحة الكيماوية، والذي يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية". وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن "هذا العمل العدواني لا يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية سياسيا، وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي (2254)".