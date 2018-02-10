سقوط مروحية عسكرية تركية ومقتل جنديين في عفرين السورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات التركية، السبت، سقوط طائرة مروحية عسكرية للجيش التركي ومقتل عسكريين اثنين خلال العملية التي تشنها تركيا باسم "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية.

شاهد.. حصريا كاميرا CNN من داخل عفرين 2:55

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في مدينة إسطنبول، إن المسؤولين عن إسقاط المروحية التركية سوف يدفعون ثمن ذلك باهظا، متوعدا برد قاس، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن المروحية من طراز "أتاك" وسقطت خلال تحليقها في منطقة عفرين. وقال يلدريم: "ليست لدينا أدلة قاطعة حول ما إذا كان سقوط المروحية ناجم عن تدخل خارجي"، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية.

وتشن القوات التركية عملية "غصن الزيتون" ضد مسلحي "وحدات حماية الشعب الكردي" السورية (YPG)، المدعومة من الولايات المتحدة، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، اللذين تعتبر تركيا أنهما امتداد لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK)، وتصنفهم جميعا كـ"تنظيمات إرهابية".