جيش تركيا: تحييد 1062 "إرهابيا" للآن بـ"غصن الزيتون"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت قيادة القوات المسلحة التركية، مساء الجمعة، عن تمكنها من "تحييد" 1062 عنصرا "إرهابيا" على حد تعبيرها في منطقة عفرين، ضمن عمليات "غصن الزيتون" التي أطلقتها ضد من وصفتهم بـ"منظمات إرهابية" شمال سوريا.

شاهد.. ما هي أهداف تركيا من عملية “غصن الزيتون“؟ 1:44

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية البيان الصادر عن رئاسة الأركان، وجاء فيه: "سلاح الجو التركي دمر في غارات نفذها بإطار العملية، 19 هدفا تابعا لعناصر المنظمتين الإرهابيتين داعش وبي كا كا / كا جي كا / ب ي د ـ ي ب ج، بينها مخازن أسلحة ومخابئ، ومرابض قتالية."

وفي سياق منفصل، ذكر تقرير الأناضول أن "رتلا عسكريا تابع للقوات المسلحة التركية انتقل الجمعة، إلى جنوب شرقي محافظة إدلب السورية، بهدف إقامة نقطة مراقبة جديدة بمناطق خفض التوتر التي تم إقرارها في اتفاقية أستانة."

ولفت التقرير أنه وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر عسكرية، فإن الرتل "اجتاز الحدود التركية السورية في ساعات مساء الجمعة، متوجها جنوبا على الطريق الواصل بين إدلب وعفرين."