قاسم سليماني يهاجم "أم القرى": أصبحت تبيع أراضيها بثمن بخس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هاجم اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الأحد، المملكة العربية السعودية، داعيا الذين يبحثون عن تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى النظر لوضع الدول التي تخضع لسيطرة واشنطن ويستلهمون العبر منها، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن سليماني قوله، خلال مشاركته في إحياء الذكرى الـ39 للثورة الإسلامية الإيرانية، إن "هذه الدول باعت كل ما تملك لأمريكا فانظروا إلى ما وصل الحال بها، فالدولة التي كانت تطلق على نفسها (أم القرى في العالم الإسلامي) أصبحت تبيع أراضيها بثمن بخس"، وتُعرف مكة المكرمة بأنها "أم القرى".

وأضاف سليماني أنه "بدون صمود الشعب الإيراني لما تحقق ما تحقق في العالم الإسلامي، والشعب الإيراني اليوم حقق الانتصار وتربع في قلوب الجميع بإقرار العدو والصديق". وتابع بالقول إن "الشعب الإيراني بكل أطيافه كان خلف انتصار الثورة الإسلامية، وهذا الشعب يقف اليوم بقوة خلف هذا النظام الإسلامي".

وأشار اللواء سليماني، الذي أشرف على عمليات ميدانية في العراق وسوريا، إلى دور إيران في البلدين، قائلا إن "الشعب الإيراني ساعد الشعب العراقي لاجتثاث حزب البعث (حزب الرئيس الراحل صدام حسين)، واجتثاث أخطر ظاهرة إرهابية وهي داعش والتيار التكفيري"، مضيفا أن "الأعداء أقروا بأن إيران انتصرت في هذا المجال".