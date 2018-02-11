روحاني بذكرى الثورة الإسلامية: نريد الاستقرار والثبات في المنطقة

طهران، إيران (CNN)— قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تريد ما وصفه بـ"الاستقرار والثبات" في المنطقة والعالم على حد تعبيره، وذلك في كلمة ألقاها في الذكرى الـ39 للثورة الإسلامية في البلاد.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان روحاني قوله: "إن إيران تريد الاستقرار والثبات في المنطقة وقد شهدنا فشل وهزيمة الاميركيين خلال الاعوام الماضية وقد اثبت الشعب الايراني بصموده وتضامنه انه قادر على احباط المؤامرات الاميركية وقد حاول الاميركيون ممارسة الضغوط على الشعب الايراني عبر مجلس الامن الا انهم فشلوا."

وتابع قائلا: "إن مساعي الأعداء الدوليين لتقسيم العراق وسوريا تعرضت للفشل،" لافتا إلى أن "المتآمرين حاولوا النيل من وحدة العراق لكن وعي الشعب العراقي ومساعدة الدول الإقليمية حال دون ذلك وأسهم في الحفاظ على وحدة أراضي الدول الصديقة في المنطقة."

وأضاف: "إن الأعداء سعو أيضاً إلى إثارة الاضطرابات في لبنان وجر هذا البلد إلي حروب أهلية طويلة الأمد لكن وعي الشعب اللبناني ودعم الدول الصديقة أفشل المؤامرة الأمريكية الصهيونية."