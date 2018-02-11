سفير إسرائيل بـUN: أحداث الساعات الـ24 الماضية تثبت صحة تحذيراتنا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال داني دانون، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، إن الأحداث التي شهدتها المنطقة في الساعات الـ24 الماضية، تثبت صحة التحذيرات التي وجهتها بلاده، وذلك فبعد حادثة تحطم مقاتلة إسرائيلية من طراز F-16 بعد عملية في سوريا.

جاء ذلك في تغريدة لدانون على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لطالما حذرنا مرارا من مخاطر الوجود الإيراني في سوريا، الأحداث في الـ24 ساعة الماضية تثبت صحة كل تحذير من هذه التحذيرات، إسرائيل ستستمر في الدفاع عن مواطنيها ولن تتهاون مع أي خرق لسيادتها."

وفي تغريدة منفصلة قال الدبلوماسي الإسرائيلي: "يجب على مجلس الأمن إدانة هذه الأعمال الخطرة ووضع حد للاستفزازات الإيرانية."

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تحطم إحدى مقاتلاته بعد عملية ضد أهداف في سوريا تعرضت خلالها لـ"نيران مضادة للطائرات بصورة كثيفة،" وذلك في عمليات تأتي ردا على دخول طائرة بدون طيار إيرانية الصنع المجال الجوي الإسرائيلي منطلقة من قاعدة في سوريا.