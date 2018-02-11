متحدث إسرائيلي لـCNN: الـ"درون" الإيرانية التي أسقطناها نسخة من "سنتينل" الأمريكية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، في تصريحات لـCNN، الأحد، إن الطائرة بدون طيار (درون) الإيرانية، التي أعلنت إسرائيل إسقاطها، السبت، بعد دخولها مجالها الجوي، هي نسخة مقلدة لطائرة الأمريكية "Sentinel" (الحارس).

هل يشكل إسقاط الطائرة الإسرائيلية نقطة تحول بالمنطقة؟ 2:36

وأضاف المتحدث أن الطائرة الإيرانية بدون طيار مبنية على نموذج طائرة أمريكية بدون طيار التي اعترضتها إيران قبل حوالي 6 سنوات. وكانت إيران اعترضت في ديسمبر/ كانون الأول عام 2011 طائرة "Sentinel RQ-170" من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.

وقالت واشنطن آنذاك إن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية وتعطلت قبل أن يتم إسقاطها من قبل إيران، بينما أعلنت طهران أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي من ناحية الحدود مع أفغانستان. وفي مايو/ أيار عام 2014، أعلنت إيران أنها نجحت في تصنيع نسخة من الطائرة الأمريكية معتمدة على التكنولوجيا التي تمكنت من الحصول عليها من الطائرة التي أسقطتها.

وكانت إسرائيل أعلنت، السبت، عن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار اخترقت الأجواء الإسرائيلية وشن غارات على "مواقع إيرانية" في سوريا، بينما أسقطت قوات النظام السوري مقاتلة إسرائيلية طراز "F16" بصاروخ تعتقد السلطات الإسرائيلية أنه روسي الصنع.