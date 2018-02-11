مصدر لـCNN: تقييم أولي يشير لإسقاط المقاتلة الإسرائيلية بصاروخ روسي في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تشير التقييمات الأولية في التحقيقات الجارية لمعرفة أسباب حادث تحطم مقاتلة إسرائيلية من طراز F-16 بعد عملية في سوريا، إلى احتمال إصابتها بصاروخ أرض- جو روسي الصنع، وفقا لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريحات لـCNN.

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ولفت المتحدث إلى أن هناك احتمال بأن المقاتلة الإسرائيلية أصيبت بصاروخ من طراز SA-5 أو SA-17 وكلاهما من طراز صواريخ أرض- جو روسية الصنع، موضحا أن هذه التقييمات ليست نهائية وأن التحقيقات لا تزال جارية، حيث يتوقع أن يتحدث المحققون مع الطيارين، الأحد، لأخذ إفادتهما حول ما حصل في المهمة فوق سوريا.

ويشار على أن الجيش السوري قال إنه تصدى لـ"العدوان" الإسرائيلي الذي استهدف قاعدة في وسط البلاد وأنه أصاب عددا من الطائرات وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان مصدر عسكري لم تسمه.