حكم نادر في لبنان بقضية "مريم العذراء".. والحريري يعلّق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار حكم نادر من نوعه أصدرته قاضية لبنانية على 3 شبان مسلمين، متهمين بالإساءة للسيدة العذراء في طرابلس، إعجاب الكثير من السياسيين، ولاقى استحسان مختلف مكونات المجتمع اللبناني.

فبدلاً من الزج بهم في السجن، استبدلت القاضية جوسلين متى عقوبة السجن لشبان اساءوا للسيدة العذراء بحفظ آيات تكرمها في القرآن الكريم.

وقد وصف سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني حكم القاضية بأنه قمة في العدالة وتعليم المفاهيم المشتركة بين المسلمين والمسيحين، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر السبت.

أما رئيس الوزراء الأسبق، نجيب ميقاتي فقد علّق على الحكم في تغريدة كذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً إنه "مثال يحتذى في الاحكام القضائية الإصلاحية المبنية على التسامح والتثقيف الديني الصحيح واحترام الآخرين، وتحويل مجريات الأمور من سلبية إلى إيجابية."

من جهته هنأ وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، القاضية على قرارها واصفاً إياه بأنه قرار حضاري بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام. وأضاف أنه يعتبر قرارا تأسيسيا يفتح مجالات قضائية مبتكرة لمعالجة المشاكل الاجتماعية وحالات التعصب الديني.