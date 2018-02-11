هدد بتكرار الهجمات.. نتنياهو: سددنا ضربات قاسية للقوات الإيرانية والسورية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات "قاسية" للقوات الإيرانية والسورية، السبت، مؤكدا أن بلاده ستواصل ضرب أي محاولة للمساس بأمنها.

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وكانت إسرائيل أعلنت، السبت، عن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار اخترقت الأجواء الإسرائيلية وشن غارات على "مواقع إيرانية" في سوريا، بينما أسقطت قوات النظام السوري مقاتلة إسرائيلية طراز "F16" بصاروخ تعتقد السلطات الإسرائيلية أنه روسي الصنع.

وفي الاجتماع الأسبوعي لحكومته، قال نتنياهو: "تحدثت قبل عدة دقائق هاتفيا مع الملاح وسعدت لسماع أنه بخير. يسعدني أيضا سماع أن حالة الطيار قد تحسنت ونتمنى لهما الشفاء الكامل والعاجل. نؤدي التحية لطيارينا ولجنودنا ولقادتنا وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع. إنهم يحمون دولة إسرائيل ونفتخر بهم".

وأضاف: "سددنا أمس ضربات قاسية للقوات الإيرانية والسورية. أوضحنا للجميع بشكل لا لبس فيه أن قواعد العمل التي نعمل بموجبها لن تتغير إطلاقا، سنواصل ضرب أي محاولة للمس بنا. هذه كانت سياستنا وهذه ستبقى سياستنا".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول: " أيها المواطنون الإسرائيليون، أود أن أقول إنني أفتخر بكم. أثبتنا أمس مرة أخرى بأننا نعلم كيف نتلاحم في لحظات الاختبار من أجل صد أعدائنا وصون دولتنا"، وفقا لما جاء في بيان نشرته صفحته الرسمية على "فيسبوك".