كتائب القسام تعلن رفع جاهزيتها بعد تحطم المقاتلة الإسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية أو ما يُعرف بـ"حماس،" رفع جاهزيتها، السبت، على إثر تحطم مقاتلة إسرائيلية بعد عمليات في سوريا.

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جاء ذلك على لسان أبوعبيدة، الناطق باسم كتائب القسام على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وفقا لما نقله الموقع الرسمي للقسام، حيث قال: "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام عن رفع درجة الاستنفار في صفوفها لحماية شعبنا والرد على أي عدوان صهيوني وذلك نظرا للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة."

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن، السبت، عن تحطم مقاتلة من طراز F-16 بعد عملية في سوريا، جاءت كرد على ما قالت إنه اختراق طائرة بدون طيار إيرانية للأجواء الإسرائيلية، ومشيرة على أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة سبب هذا التحطم الذي وقع بعد "تعرض الطائرة لنيران مضادات طيران كثيفة."