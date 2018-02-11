 وزير خارجية قطر لـCNN: لسنا ودودين تجاه إيران

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وزير الخارجية القطري، إن بلاده ليست "ودودة جدا" على حد تعبيره، تجاه إيران، لافتا إلى أن قطر تريد منطقة يعمها السلام.

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جاء ذلك في مقابلة للوزير القطري مع الزميل فريد زكريا لـCNN حيث قال: "لسنا ودودين جدا تجاه إيران، نريد منطقة يعمها السلام، نتشارك حدودا مع إيران كما نشارك الحدود مع السعودية، لدينا اختلافات فيما يتعلق بالسياسات الإيرانية ونتشارك معهم حقول طاقة، أكبر حقل غاز."

وتابع قائلا: "هذه الاختلافات وهذه الصراعات بيننا في المنطقة لن يتم حلها في أرض المعركة بل سيتم حلها عبر الحوار.. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بصورة جيدة وتعترف بشراكتها مع قطر في مجال مكافحة الإرهاب، وقمنا بحوار استراتيجي والذي يوضح تماما أن قطر تعتبر شريكا مهما في مجال مكافحة الإرهاب والولايات المتحدة الأمريكية تعترف بدورها."

والقى الوزير القطري الضوء فينا يتعلق بالاتهامات الموجهة للدوحة بدعم الإرهاب، حيث قال: "لا يوجد أدلة خلف هذه الاتهامات بدعم الإرهاب ولم يقدموا دعما أو دلائل لأي من هذه الاتهامات."