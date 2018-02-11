عملية "سيناء 2018": تدمير 66 هدفا لإرهابيين والقضاء على 16 تكفيريا

القاهرة، مصر (CNN)— أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، الأحد، عن تدمير 66 هدفا تابعا للمجموعات الإرهابية في سيناء بالإضافة إلى ما وصفه بـ"القضاء" على 16 تكفيريا، وذلك ضمن العمليات التي أعلن عنها الجيش وأطلق عليها اسم عمليات "سيناء 2018."

وأوضح المتحدث في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "قامت القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد 66 هدف تستخدمه العناصر الإرهابية في الاختفاء من أعمال القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة.. والقضاء على عدد 16 عنصر تكفيري واكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة و2 سيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية."

وتابع معلنا عن "القبض على عدد 4 فرد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات.. وضبط عدد 30 فرد من المشتبه بهم جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. واكتشاف وابطال مفعول عدد 12 من العبوات الناسفة تم زرعها على محاور تحرك القوات.. وتدمير عدد 11 سيارة دفع رباعي خاصة العناصر الإرهابية وعدد 31 دراجة نارية بدون لوحات معدنية."