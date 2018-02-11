هل يشكل إسقاط الطائرة الإسرائيلية نقطة تحول بالمنطقة؟

هل يشكل إسقاط الطائرة الإسرائيلية نقطة تحول؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأحد, 11 فبراير/شباط 2018; 12:14 (GMT +0400).
سورياإسرائيلإيرانبنيامين نتنياهوالحرب السورية
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هذا التصادم الأخير قد يشكل نقطة تحول… مع تلقي سيادة إسرائيل الجوية التي تمتعوا بها طويلاً في المنطقة ضربة.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يقول الجيش الإسرائيلي إن طائرة F-16 التي تحطمت هي الأولى التي يخسرونها أثناء القتال خلال عقود. وللانتقام، أطلقت إسرائيل موجة أخرى من الغارات تستهدف مواقع سورية وإيرانية، من ضمنها مدفعيات مضادة للطائرات.

سورياإسرائيلإيرانبنيامين نتنياهوالحرب السورية