هل يشكل إسقاط الطائرة الإسرائيلية نقطة تحول بالمنطقة؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يقول الجيش الإسرائيلي إن طائرة F-16 التي تحطمت هي الأولى التي يخسرونها أثناء القتال خلال عقود. وللانتقام، أطلقت إسرائيل موجة أخرى من الغارات تستهدف مواقع سورية وإيرانية، من ضمنها مدفعيات مضادة للطائرات.