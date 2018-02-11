أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يقول الجيش الإسرائيلي إن طائرة F-16 التي تحطمت هي الأولى التي يخسرونها أثناء القتال خلال عقود. وللانتقام، أطلقت إسرائيل موجة أخرى من الغارات تستهدف مواقع سورية وإيرانية، من ضمنها مدفعيات مضادة للطائرات.
هل يشكل إسقاط الطائرة الإسرائيلية نقطة تحول بالمنطقة؟
هل يشكل إسقاط الطائرة الإسرائيلية نقطة تحول؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأحد, 11 فبراير/شباط 2018; 12:14 (GMT +0400).
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هذا التصادم الأخير قد يشكل نقطة تحول… مع تلقي سيادة إسرائيل الجوية التي تمتعوا بها طويلاً في المنطقة ضربة.
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