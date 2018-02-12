"عملية سيناء 2018".. جيش مصر يعلن تدمير 60 هدفا والقضاء على 12 تكفيريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، الاثنين، عن تدمير 60 هدفا تابعا لإرهابيين بالإضافة إلى القضاء على 12 تكفيريا، وذلك في البيان الخامس حول مستجدات العمليات العسكرية "الواسعة" في سيناء.

وأضاف المتحدث في البيان الذي نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك: "أسفرت العملية حتى الآن على - ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقبض على عدد 92 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وضبط وتدمير والتحفظ على عدد 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية لترويع المواطنين، وتدمير عدد 27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية."

وتابع بأن العمليات أدت أيضا إلى "تدمير عدد 30 عشة ووكر ومخزن عثر بداخله على كميات من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من قطع الغيار والمواد المخدرة وقيام العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد 23 عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد 7 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المعدة للتداول."