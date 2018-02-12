القضاء اللبناني يحكم بـ"عدم السير" بالشكوى ضد الوزير السعودي ثامر السبهان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر القضاء اللبناني، الاثنين، حكمه بـ"عدم السير" بالشكوى المقدمة ضد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان، والذي شغل منصب سفير المملكة في لبنان سابقا.

ونقلت الوطنية للإعلام اللبنانية في تقريرها: "أصدر قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات قرارا قضى بعدم السير بالشكوى المقدمة من الاسير المحرر نبيه حسين عواضة بواسطة وكيله المحامي حسن بزي بحق وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان لانتفاء صفة المدعي للادعاء لتضاربها مع المصلحة العليا وسياسة الدولة ولعدم اختصاص المحاكم النوعي للنظر في النزاعات والعلاقات الدولية."

ويذكر أن القاضي عويدات، قبل شكوى مقدمة ضد السبهان، بجرم "إثارة النعرات بين اللبنانيين ودعوتهم إلى الاقتتال وتعكير علاقات لبنان بدولة أجنبية." في دعوى قد قًدمت بتاريخ 31 يناير / كانون الثاني الماضي.