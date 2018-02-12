الجولان.. هل سترجع أشباح الماضي لحرب في الحاضر؟
هل سترجع أشباح الماضي لحرب الحاضر بالجولان؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث يوم الاثنين, 12 فبراير/شباط 2018; 03:31 (GMT +0400).
2:13
هزةً من الماضي، ضربت الجولان في السبت الماضي.. فقد اشتبكت إسرائيل مع سوريا فيما يعتبر أكبر الاشباكات بينهما منذ عقود.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.