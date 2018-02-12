الجولان.. هل سترجع أشباح الماضي لحرب في الحاضر؟

هل سترجع أشباح الماضي لحرب الحاضر بالجولان؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث يوم الاثنين, 12 فبراير/شباط 2018; 03:31 (GMT +0400).
الجولانإسرائيلسوريا
2:13

هزةً من الماضي، ضربت الجولان في السبت الماضي.. فقد اشتبكت إسرائيل مع سوريا فيما يعتبر أكبر الاشباكات بينهما منذ عقود.

الجولانإسرائيلسوريا