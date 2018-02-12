طلاب مدارس الأونروا في لبنان: أمريكا تأمرنا بشيء وتفعل عكسه

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إدارة ترامب اقتطعت 65 مليون دولاراً مما تقدمه للأونروا سنوياً، مطالبةً بإصلاحات ضمن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وهذا يعني قطع التمويل بشكل كامل عن نشاطات أفرع الوكالة المسؤولة عن اللاجئين في سوريا ولبنان.