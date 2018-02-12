ترامب غير مقتنع بسعي الفلسطينيين والإسرائيليين للسلام.. ويشير لدعم خليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- امتنع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إعطاء جدول زمني واضح لتقديم خطة السلام الأمريكية الموعودة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قائلا – في مقابلة مع صحيفة إسرائيلية – إنه غير مقتنع بمدى التزام الطرفين بعملية السلام، كما زعم أن دولا عربية وخليجية تفهمت موقفه.

وقال ترامب، في المقابلة مع صحيفة "إسرائيل هايوم" المنشورة الاثنين: "علينا أن نراقب لنعرف ما سيحصل. حاليا لا أرى تطلعا فلسطينيا للسلام، ولست متأكدا بالضرورة من وجود تطلع إسرائيلي للسلام، وعلينا الانتظار لرؤية ما سيحصل."

ولدى سؤاله عن تصريحاته في منتدى "دافوس" التي قال فيها إن قضية القدس "لم تعد على الطاولة" رد ترامب بالقول: "أردت أن أقول بوضوح أن القدس هي عاصمة إسرائيل، أما بالنسبة لقضية الحدود الواضحة فأنا أدعم ما سيتفق الطرفان عليه. أثق أن على الطرفين القيام بتسويات قاسية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام."

وردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب يعتقد بأن النظام الديني في إيران سيبقى موجودا بعد انتهاء ولايته قال: "سنرى ذلك.. أتوقع أن أبقى من منصبي لفترة طويلة."

وحول رؤيته للعلاقات على الأمد البعيد بين الدول الخليجية، وبينها السعودية من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية رد ترامب بالقول: "العلاقات تتحسن. أظن أن الطرفين يحترماني ويتقبلان ما قمت به (حيال القدس). لدي علاقات جيدة مع الدول الخليجية وأظن أن الناس ملت من الموت والدمار وما يرافقهما من تبديد للثروات، ولذلك فإن السلام سيكون خطوة ذكية من الفلسطينيين والإسرائيليين ويمكن أن تفتح الأبواب لأشياء أخرى" وفق قوله.

يذكر أن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها كان قد أثار احتجاجات عربية وفلسطينية واسعة، بينما رحبت إسرائيل بالخطوة. ويمتلك رجل الأعمال شيلدون أديلسون صحيفة "إسرائيل هيوم"، وهو أحد أبرز المتبرعين الماليين للحزب الجمهوري الأمريكي، كما أن صحيفته تدافع عن سياسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.