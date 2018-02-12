وزير خارجية تركيا: علاقاتنا مع أمريكا وصلت نقطة حرجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن بلاده وصلت لما وصفها بـ"نقطة حرجة" في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان أوغلو قوله: "علاقتنا مع الولايات المتحدة في نقطة حرجة للغاية، فإما أن يتم إصلاحها أو أنها ستسوء تماما.. ما ننتظره من الولايات المتحدة واضح وصريح، وأخبرناهم به عدة مرات. نحن لا نريد وعودا وإنما نريد خطوات ملموسة."

وتابع قائلا: "يتذرعون (أمريكا) بمحاربة تنظيم داعش من أجل مواصلة دعم ي ب ك، إلا أنهم لا يقتربون من المجموعات الصغيرة المتبقية من عناصر داعش والجيوب المتبقية له في صحراء سوريا والمناطق الحدودية مع العراق".

وأضاف أن "سوريا وشعبها سيشكرون تركيا مستقبلا لأنها تقوم بتطهير الأراضي السورية من المنظمات الإرهابية، ولا تقوم بتسليم الأراضي التي تطهرها من منظمة إرهابية إلى منظمة إرهابية أخرى كما تفعل الولايات المتحدة، وإنما تسلمها إلى أهاليها".