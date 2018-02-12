نتنياهو: نتحدث مع أمريكا لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن حكومته تتحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية "منذ فترة" على حد تعبيره، حول فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع لحزب الليكود، حيث قال: "فيما يتعلق بقانون فرض السيادة، أستطيع أن أقول لكم أنه ولمدة من الوقت اتحدث حول هذه المسألة مع الأمريكيين،" وفقا لما نقله، ديفيد امسالم على لسان نتنياهو.

ويذكر أن قانون السيادة قدمه اللوبي اليميني، أرض إسرائيل، لضم مستوطنات يهودا والسامرة في الضفة الغربية إلى إسرائيل.