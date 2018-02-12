التحالف يعرض ضربات ضد أهداف ومنصات صواريخ للحوثي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عرض التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لـ"دعم الشرعية" في اليمن، الاثنين، لقطات لعمليات استهداف منصات صواريخ ومركبات ومواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للعقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، ونقلته قناة الإخبارية السعودية، حيث ألقى الضوء على أن "الميليشيات الحوثية أطلقت 95 صاروخا باليستيا باتجاه المملكة،" لافتا إلى أن "الحوثيين يستهدفون الممتلكات الخاصة لليمنيين."

وعلى الصعيد الإنساني لفت المالكي إلى "إصدار أكثر من 18 ألف تصريح للمساعدات الإنسانية في اليمن،" ومؤكدا على "استمرار تدفق مساعدات الخطة الإنسانية في كافة المحافظات اليمنية."