المتحدث باسم جيش مصر يرد على هشام جنينة وامتلاك وثائق "تدين الدولة وقيادتها"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، الاثنين، على تصريحات هشام جنينة، محامي الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، وأنه "يمتلك وثائق تدين الدولة وقيادتها."

جاء ذلك في تدوينة للمتحدث المصري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب."

وتابع قائلا: "وهو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة إنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين."

ويذكر أن القوات المسلحة المصرية أصدرت بيانا، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت فيه استدعاء الفريق سامي عنان للتحقيق فيما وصفتها بأنها "مخالفات قانونية صريحة" بينها اتهامه بـ"التزوير" و"التحريض لإحداث وقيعة بين الشعب والجيش"، وذلك بعد أيام على إعلان عنان نيته الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة.