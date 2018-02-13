بالبيان 6.. جيش مصر: اعتقال أجانب ضمن 400 مشتبه به بعملية سيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، الثلاثاء، عن اعتقال عدد من الأجانب ضمن 400 ممن وصفهم بـ"العناصر الإجرامية والمشتبه بهم،" وذلك في البيان السادس حول تطورات العميات الموسعة التي ينفذها الجيش في سيناء.

وأضاف المتحدث في البيان المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك أن العميات أسفرت أيضا عن "تدمير عدد (7) سيارات خلال محاولة العناصر الإرهابية استخدامها للهروب من القوات المكلفة بعمليات التمشيط والمداهمة وتطويق قطاع العمليات والقضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من (10) تكفيريين أثناء الاختباء بأحد المنازل بنطاق مدينة العريش بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي كانت بحوزتهم."

وأردف المتحدث عن تمكن القوات من "ضبط وتدمير والتحفظ على عدد ( 6 ) سيارات، وعدد (13) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية، وتدمير عدد (143) عشة ووكر ومخزن عثر بداخلهم على عدد من العبوات الناسفة وكميات من قطع الغيار والمواد المخدرة، واكتشاف وتفجير عدد (79) عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات ومخزن تحت الأرض عثر بداخله على (10) لغم مضاد للدبابات."