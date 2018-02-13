ابنة المستشار هشام جنينة لـCNN: قوة من الجيش والشرطة ألقت القبض عليه ونقل للنيابة العسكرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً، وعضو حملة ترشح الفريق سامي عنان، صحة ما تردد عن إلقاء القبض على والدها من قبل السلطات الأمنية بمصر، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة بإحدى وسائل الإعلام عن إخفاء الفريق سامي عنان مستندات تثبت تورط النظام خلال ثورة يناير.

وكشفت شروق جنينة، تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، عن تفاصيل إلقاء القبض على والدها، قائلة: "إنه منذ نحو ساعة ونصف فوجئت بتشكيل من قوات الجيش والشرطة المصرية تضم 6 أو 7 سيارات لإلقاء القبض على والدي من منزله، واصطحب في إحدى سيارات الجيش."

وأضافت شروق، التي كانت تعمل بالقضاء قبل استقالتها على خلفية إحالة والدها للتقاعد، أن والدها حاليا في النيابة العسكرية وغير مسموح لأحد بالدخول سوى محاميه، كما لا نعرف حتى الآن التهم الموجهة له.