تيلرسون من الكويت: التحالف ضد داعش حرر 98% من أراضي سوريا والعراق   

الكويت (CNN)— قال ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي، إن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش" تمكن من تحرير ما نسبته 98 في المائة من الأراضي السورية والعراقية، وذلك في كلمة ألقاها في اجتماع وزراء خارجية التحالف في العاصمة الكويتية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية على لسان تيلرسون قوله: "داعش لا يزال يشكل تهديدا على المنطقة رغم تحرير الاراضي العراقية من قبضته،" داعيا الى "استمرار جهود التحالف لضمان عدم عودة التنظيم إلى العراق وسوري،" ومتعهدا بتقديم 200 مليون دولار أمريكي لدعم جهود التحالف في سوريا."

من جهته قال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية: "على الرغم من التطورات الإيجابية والنتائج الملحوظة على أرض الواقع إلا أن المجتمع الدولي لا زال يواجه تهديدا مباشرا من الجماعات الإرهابية المسلحة والتي أصبح من الأهمية بمكان أن يبدأ تحالفنا في خلق آفاق جديدة في إطار استمرار الجهود الدولية والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة وتطوير الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة تنظيم داعش."

وتابع قائلا: "الجميع يدرك حجم الجهود الكبيرة التي بذلها العراق الشقيق والدول الأعضاء في التحالف الدولي في حربهم ضد ما يسمى بتنظيم داعش والتي تكللت بدحر هذا التنظيم من أراضيه."