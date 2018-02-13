وزراء خارجية التحالف ضد داعش: 4 ركائز بنهج محاربة التنظيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقى وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" الضوء على أربع ركائز في نهج محاربة التنظيم، وذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي ضم 75 جهة ومنظمة واستضافته الكويت، الثلاثاء.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية البيان الختامي للاجتماع والذي جاء فيه أن "نهج التحالف في حربه ضد داعش يقوم على أربع ركائز اساسية أولها ان يعمل التحالف كآلية حشد وتنسيق يراعي نظام إيكولوجي دبلوماسي وعسكري ومناهض للإرهاب وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن ذات الصلة."

ودعا البيان إلى "ضرورة ان يعمل التحالف الدولي ضد داعش مع الدول والشركاء والاصدقاء لاستمرار جهوده في مكافحة ذلك التنظيم الارهابي وطوعية عضوية التحالف كما هو الحال بالنسبة لمساهمات كل من دول التحالف في هذا الجهود."

ولفت البيان إلى أن "جوهر تعاون التحالف يكمن في فرق العمل التابعة والمنبثقة عن التحالف اذ تركز مجموعة العمل الخاصة بمكافحة تمويل داعش ’سي اي في جي‘ على تحديد وتعطيل مصادر عائدات تنظيم داعش وقدرته على نقل الأموال لشن حملته الإرهابية والوصول للأنظمة المالية الإقليمية والدولية."

وشدد الوزراء "على استمرار جهود التحالف في حربه ضد داعش ومواكبة التطور مع تغير طبيعة التهديد وزيادة التركيز على داعش وشبكاته وأفرعه الى جانب الاستمرار في التنسيق المنتظم حول أفضل طريقة لمعالجة التهديد. وتأكيد التزام التحالف العسكري في العراق وسوريا واستمرار قيادته الموجودة في تامبا في دعم الجهود في المنطقة لتأمين وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة وذلك للمساعدة في المحافظة على نجاحات التي حققها التحالف."