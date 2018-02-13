كيف تنتهي أموال المساعدات بأيدي الإرهابيين بالصومال؟

كيف تصل أموال المساعدات للإرهابيين بالصومال؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
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3:44

يتحقق سام كيلي مراسل شبكتنا في كيفية تمويل حركة الشباب المجاهدين الصومالية الإرهابية عبر المساعدات المرسلة إلى البلاد لمكافحة المجاعة والجفاف.

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