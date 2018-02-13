شاهد.. بدء محاكمة عهد التميمي بإسرائيل بجلسة مغلقة

قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، قبل بدء جلسة محاكمة الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، إخراج الصحفيين من قاعة المحكمة، باعتبار أن إجراء محاكمة مفتوحة لن يكون في مصلحة الفتاة البالغة من العمر 17 عاما.

