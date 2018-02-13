شاهد.. بدء محاكمة عهد التميمي بإسرائيل بجلسة مغلقة

بدء محاكمة عهد التميمي بإسرائيل بجلسة مغلقة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و8 دقائق.
الأراضي الفلسطينيةإسرائيلالجيش الإسرائيلي
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​​​​​​​قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، قبل بدء جلسة محاكمة الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، إخراج الصحفيين من قاعة المحكمة.

قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، قبل بدء جلسة محاكمة الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، إخراج الصحفيين من قاعة المحكمة، باعتبار أن إجراء محاكمة مفتوحة لن يكون في مصلحة الفتاة البالغة من العمر 17 عاما.
 

الأراضي الفلسطينيةإسرائيلالجيش الإسرائيلي