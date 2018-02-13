بالصور.. مناورات "درع الساحل" و"نسيم البحر" بين السعودية وباكستان
بالصور.. مناورات بحرية بين السعودية وباكستان
الشرق الأوسط
آخر تحديث الثلاثاء, 13 فبراير/شباط 2018; 06:40 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تخوض القوات البحرية السعودية ونظيرتها الباكستانية، مناورات عسكرية مشتركة تحت اسم "نسيم البحر 11" و"درع الساحل 4" في مياه الخليج، وهنا نستعرض لكم صورا من هذه التدريبات.
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