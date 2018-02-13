دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تخوض القوات البحرية السعودية ونظيرتها الباكستانية، مناورات عسكرية مشتركة تحت اسم "نسيم البحر 11" و"درع الساحل 4" في مياه الخليج، وهنا نستعرض لكم صورا من هذه التدريبات.