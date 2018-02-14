مئات الفلبينيين يعودون من الكويت ورئيسهم يعدهم بتقديم روحه
فلبينيون يعودون من الكويت ورئيسهم: سأقدم روحي
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 14 فبراير/شباط 2018; 01:05 (GMT +0400).
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يُتوقع وصول عشرة آلاف عامل فلبيني من الكويت إلى وطنهم بعدما وفرت الحكومة الفلبينية رحلات مجانية لعمال المنازل الفلبينيين.
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