مئات الفلبينيين يعودون من الكويت ورئيسهم يعدهم بتقديم روحه

فلبينيون يعودون من الكويت ورئيسهم: سأقدم روحي

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 14 فبراير/شباط 2018; 01:05 (GMT +0400).
الفلبينالكويتالحكومة الكويتيةالعمالة الوافدة
2:09

يُتوقع وصول عشرة آلاف عامل فلبيني من الكويت إلى وطنهم بعدما وفرت الحكومة الفلبينية رحلات مجانية لعمال المنازل الفلبينيين. 

الفلبينالكويتالحكومة الكويتيةالعمالة الوافدة