قضايا الفساد ضد نتنياهو.. صراع مفتوح على الإرث السياسي

قضايا فساد نتنياهو.. صراع على الإرث السياسي

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 14 فبراير/شباط 2018; 04:16 (GMT +0400).
بنيامين نتنياهوإسرائيلالحكومة الإسرائيليةالشرطة الإسرائيليةجرائم فساد
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تحقيقات الجرائم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هي في صلبها صراع حول إرث القائد الإسرائيلي. 

بنيامين نتنياهوإسرائيلالحكومة الإسرائيليةالشرطة الإسرائيليةجرائم فساد