قضايا الفساد ضد نتنياهو.. صراع مفتوح على الإرث السياسي
قضايا فساد نتنياهو.. صراع على الإرث السياسي
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 14 فبراير/شباط 2018; 04:16 (GMT +0400).
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تحقيقات الجرائم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هي في صلبها صراع حول إرث القائد الإسرائيلي.
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