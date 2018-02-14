الشرطة الإسرائيلية: دلائل كافية ضد نتنياهو بقضيتي فساد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن هناك "أدلة كافية" ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في قضيتي فساد تتمثل بـ"قبول رشاو وتزوير وخرق للثقة."

من جهته قال نتنياهو في خطاب متلفز ردا على بيان الشرطة: "إنه ينطوي على الهذيان وانه لا يمت إلى الواقع بصلة بل تعطي صورة معكوسة تماما لما جرى بالفعل،" لافتا إلى أن هذه "التوصيات صدرت في اعقاب ضغوط كبيرة مورست على المحققين وأنها لا تحمل أي معنى من الناحية القانونية وأن البت في الموضوع هو من صلاحية الجهات القضائية المختصة فقط،" وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "إنه لم يعمل قط لمصلحته الشخصية في أي من القضيتين بل انه قام بما فعله لمصلحة الدولة فقط،" معربا عن "يقينه بان هذه التوصيات لن تفضي الى أي شيء وأنه سيواصل في توالي مهام منصبه ما دام يمنحه مواطنو الدولة ثقتهم."