وزير خارجية البحرين: القول إن قطر تعرضت لعدوان كلام مرفوض ومردود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الشيخ خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين: القول إن قطر تعرضت لعدوان من جيرانها يعتبر كلاما مرفوضا ومردودا، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على وسم حمل اسم "مؤتمر ميونخ للأمن" حيث قال: "القول بأن قطر تعرضت لعدوان من جيران طامعين هو كلام مرفوض ومردود على صاحب القول.. إنما المنطقة هي التي تعرضت لعدوان قطري مكلف وفاشل بمسمى الربيع العربي، طمعا في الهيمنة وإسقاط الدول والسيطرة على الأموال والثروات."

ويشار على أن تغريدة الشيخ خالد بن أحمد تأتي بعد كلمة ألقاها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد في مؤتمر ميونخ للأمن، قال فيها: "ليس سراً أن بلدي قد تعرض خلال الأزمة الخليجية الحالية لتجربة بعض هذه العوامل. لقد كانت أزمة عديمة الجدوى.. افتعلت من قبل جيراننا، وبعضهم لاعبون إقليميون رئيسيون كان يعتقد في وقت ما أنهم عوامل استقرار على الساحة العالمية. لم يعد الأمر كذلك. فقد أدت سياستهم المغامرة إلى تقويض الأمن الإقليمي والأفق الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي ككتلة."