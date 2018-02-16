قرقاش عن "انتقادات" عدم مساهمة إيران بإعادة إعمار العراق: بمحلها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الانتقادات احجام إيران عن المساهمة في إعادة إعمار العراق "في محلها" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الانتقادات الواسعة حول إحجام إيران عن المساهمة في إعادة إعمار العراق في محلها، طالما ارتبط النموذج الإيراني بنَفسِه الطائفي وبالبحث عن النفوذ والتوسع عبر استغلال الفتن والأزمات."

ويذكر أن وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، قال، الأربعاء، إن التعهدات المالية في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق بلغت 30 مليار دولار، لافتا إلى أن لتعهدات المالية أتت بسبب مشاركة 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، و511 صندوقاً ومؤسسة مالية و107 منظمات غير حكومية و1850 ممثلاً عن القطاع الخاص. وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".