الشيخ تميم: الأزمة الخليجية عديمة الجدوى وقطر أقوى من أي وقت مضى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، إن الأزمة الخليجية التي تشهدها بلاده من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى "عديمة الجدوى" على حد تعبيره، لافتا إلى أن قطر أقوى من أي وقت مضى.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمير قطر في مؤتمر ميونخ للأمن، الجمعة، حيث قال: " ليس سراً أن بلدي قد تعرض خلال الأزمة الخليجية الحالية لتجربة بعض هذه العوامل. لقد كانت أزمة عديمة الجدوى.. ، افتعلت من قبل جيراننا، وبعضهم لاعبون إقليميون رئيسيون كان يعتقد في وقت ما أنهم عوامل استقرار على الساحة العالمية. لم يعد الأمر كذلك. فقد أدت سياستهم المغامرة إلى تقويض الأمن الإقليمي والأفق الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي ككتلة."

وتابع قائلا: "لو كانت العلاقات الإقليمية تسترشد بمبادئ الحكم الرشيد وحكم القانون، لما رأينا دوالا ذات موارد محدودة تتعرض لابتزاز يملي عليها مقايضة سياستها الخارجية بالعون الخارجي. وقد رفضت دول أخرى تحتاج أيضاً لعون مالي هذا العرض وبقيت وفية لمبادئها.. ولو أن العلاقات الإقليمية تسترشد بمبادئ الحكم الرشيد وحكم القانون لما شهدنا سوء استخدام الثروة أو السلطة أو القيود الجغرافية لإرضاء التعطش للقوة."

وأضاف: "من خلال نزع فتيل تأثير الإجراءات غير القانونية والعدوانية المفروضة على شعبنا، حافظت قطر على سيادتها. ولقد أظهر هذا الحصار الفاشل كيف يمكن للدول الصغيرة أن تستخدم الدبلوماسية والتخطيط الاقتصادي الاستراتيجي لمواجهة عواصف العدوان من جيران كبار وطامعين.. إن الحفاظ على السيادة واستقلالية صنع القرار في بلدان مثل قطر يضمن التنمية المتسارعة... تنمية كحرية الإعلام وحرية التعبير التي تُصر ’دول الحصار‘ على تخلينا عنها."