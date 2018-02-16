الخاطر عن كلمة الشيخ تميم: هذا ما يعنيه صمود قطر بوجه "الحصار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم الخارجية القطرية، الجمعة، إن هناك العديد من الأمور التي يمكن استخلاصها من كلمة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أمام مؤتمر ميونخ للأمن.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للخاطر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "وعن بعض ما يعنيه صمود قطر في وجه الحصار للمنطقة والعالم فإنّه بحسب خطاب سموّه يعني: المحافظة على أمن الطاقة حول العالم كون دولة قطر تسهم بحصّة كبيرة من طاقة العالم. المحافظة على حرية تنوع المنابر الإعلامية في المنطقة العربية إذ كانت الأخيرة هدفا أرادت دول الحصار قتله."

وتابعت قائلة: " أما عن الأزمة الخليجية فقد أكّد سموّه في مؤتمر ميونخ للأمن: أنّ قطر خرجت من هذه الأزمة أقوى خالقةً لها بدائل اقتصادية أكثر استقرارا.. وأنّ هذه أزمة افتعلها لاعبون أساسيون كانوا فيما مضى يعدّون ضمن عناصر الاستقرار للمنطقة لكنّهم لم يعودوا كذلك."

وأردفت بالقول: "وعن العقد السياسي الجديد نستخلص: أنّ دفاع قطر عن سيادتها ما هو إلا نموذج للدول الصغيرة لكيفية تحييد سياسة المحاور التي تقوم على الخطاب الطائفي والاستقطابي.. وأنّ منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى إطار أمني جديد يقوم على المصالح المشتركة لكي تتمكن المنطقة من النهوض مجددا."