عملية سيناء.. جيش مصر يعلن قصف 68 هدفا بالمدفعية والقبض على 224 مشتبها به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، الجمعة، عن توجيه ضربات مدفعية ضد 68 هدفا، وذلك ضمن العمليات العسكرية الموسعة التي ينفذها الجيش في منطقة وسط وشمال سيناء.
البيان الثامن للقيادة العامة للقوات المسلحة .
البيان الثامن للقيادة العامة للقوات المسلحة ...
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واصل أبطال ومقاتلوا القوات المسلحة والشرطة تحقيق المهام المخططة للعملية الشاملة " سيناء 2018 " التى تنفذها قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين وعناصر من الأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية ، حيث إستمرت عمليات التمشيط والمداهمات واسعة المدى بعدد من القرى والمدن والمحاور الرئيسية بشمال ووسط سيناء ، وإستهداف مناطق إختباء العناصر الإرهابية وأماكن تخزين الأسلحة والذخائر ، وإحكام الحصار والسيطرة الكاملة بمناطق العمليات لمنع تسرب العناصر الإرهابية وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية :
- تنفيذ القصف المدفعى بنيران المدفعية المركزة لعدد (68) هدف تمثل مناطق إختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر الإرهابية بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف .
- ضبط بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء والقضاء على عدد ( 3 ) عنصر تكفيرى من أبرز المطلوبين فى عمليات إستهداف القوات .
- القبض على عدد( 224 ) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
- ضبط وتدمير والتحفظ على عدد ( 10 ) سيارات دفع رباعى من أنواع مختلفة تستخدمها العناصر الإرهابية ، وتدمير عدد ( 22 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية .
- تدمير عدد (150) ملجأ عثر بداخلهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة وأجهزة إتصال لاسلكية وكميات من مواد الإعاشة الخاصة بالعناصر الإرهابية.
- قيام العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير عدد (28) عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور تحرك قوات المداهمة .
- إكتشاف وتدمير عدد (5 ) مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من (2,5) طن من المواد المخدرة المعدة للتداول .
وفى إطار تنفيذ القوات البحرية لمهامها المخططة ضمن العملية الشاملة سيناء 2018 تقوم الوحدات البحرية بتأمين المسرح البحرى على الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة والممرات الملاحية والأهداف الحيوية والإقتصادية بالبحر ، ومنع تسرب العناصر الإرهابية من مناطق العمليات .
وإستمرت القوات الجوية فى إحكام التأمين والمراقبة الجوية على إمتداد الحدود الجنوبية والغربية بالتعاون مع عناصر حرس الحدود والتشكيلات التعبوية ، لمنع تسلل العناصر الإرهابية وقطع خطوط الإمداد وعمليات تهريب الأسلحة والذخائر إلى البلاد خاصة فى الإتجاه الإستراتيجى الغربى .
فيما تواصل المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تنظيم عدد (580) من الداوريات والقولات الأمنية والكمائن بكافة مدن ومحافظات الجمهورية وتمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عثر بحوزته على بندقية آلية وكمية من الطلقات ، وضبط (10) من المشتبه بهم بمناطق الظهير الصحراوي .
وإستمراراً لتلبية المطالب والإحتياجات التموينية تواصل القوات المسلحة توزيع كميات من السلع والمواد الغذائية لضمان إمداد المواطنين من أهالى شمال ووسط سيناء بكافة الإحتياجات .
ويواصل رجال القوات المسلحة والشرطة تنفيذ مهامهم على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بكل عزيمة وإصرار لإقتلاع جذور الإرهاب وحماية أمن مصر القومى .Posted by الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة on Thursday, February 15, 2018
وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إن الضربات المدفعية استهدفت "مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر الإرهابية بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف."
وأضاف المتحدث أنه قبض على "224 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم."
ولفت بيان المتحدث إلى أن "المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تواصل تنظيم عدد (580) من الدوريات والقولات الأمنية والكمائن بكافة مدن ومحافظات الجمهورية وتمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عثر بحوزته على بندقية آلية وكمية من الطلقات، وضبط (10) من المشتبه بهم بمناطق الظهير الصحراوي."
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