عملية سيناء.. جيش مصر يعلن قصف 68 هدفا بالمدفعية والقبض على 224 مشتبها به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، الجمعة، عن توجيه ضربات مدفعية ضد 68 هدفا، وذلك ضمن العمليات العسكرية الموسعة التي ينفذها الجيش في منطقة وسط وشمال سيناء.

وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إن الضربات المدفعية استهدفت "مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر الإرهابية بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف."

وأضاف المتحدث أنه قبض على "224 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم."

ولفت بيان المتحدث إلى أن "المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تواصل تنظيم عدد (580) من الدوريات والقولات الأمنية والكمائن بكافة مدن ومحافظات الجمهورية وتمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عثر بحوزته على بندقية آلية وكمية من الطلقات، وضبط (10) من المشتبه بهم بمناطق الظهير الصحراوي."