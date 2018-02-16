رئاسة لبنان تنفي خرق البروتوكول بعد صور تيلرسون والكرسي الفارغ

بيروت، لبنان (CNN) -- ردت الرئاسة اللبنانية ليل الخميس على التقارير التي تحدثت عن خرق للأصول البروتوكولية أثناء استقبال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، وخاصة لدى اضطراره لانتظار وصول الرئيس ميشال عون إلى قاعة الاجتماعات، مشددة على أن الضيف الأمريكي وجّه الشكر على "الاستقبال الحار" الذي حظي به.

وكانت وسائل إعلام عديدة قد تحدثت عن الظروف التي رافقت الزيارة السريعة لتيلرسون إلى لبنان ضمن جولته في الشرق الأوسط، إذ أن الوزير الأمريكي لم يجد في استقباله بالمطار سوى مدير المراسم بالتكليف في وزارة الخارجية، السفير عساف ضومط، والذي كان حاضرا أيضا عند وداعه.

وعند وصوله إلى القصر الرئاسي، انتظر تيلرسون وحيدا لدقائق قبل وصول عون ووزير الخارجية جبران باسيل، إلى قاعة الاجتماع، لتلتقط وسائل الإعلام صورته بمفرده في القاعة إلى جانب كرسي فارغ معد لعون، وسط تحليلات حول ظروف اللقاء بسبب علاقات التحالف التي تربط عون بحزب الله.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها: "توضيحا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن كافة الأصول البروتوكولية اعتمدت في استقبال وزير خارجية الولايات المتحدة.. ولم يحصل بالتالي أي خلل او تقصير بروتوكولي في هذا المجال، وكل ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة."

وتابعت الرئاسة في بيانها بالقول إن الوزير الضيف: "حرص على التدوين في سجل التشريفات شكره على الاستقبال الحار الذي لقيه في قصر بعبدا" وفق تعبيرها.