بيان تركي أمريكي يؤكد رفض التغيير الديموغرافي وفرض الأمر الواقع بسوريا

أنقرة وواشنطن: رفض التغيير الديموغرافي بسوريا

الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 16 فبراير/شباط 2018; 06:34 (GMT +0400).
تركياالإدارة الأمريكيةأمريكاالحكومة التركيةسوريا
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بيان تركي أمريكي يؤكد رفض التغيير الديموغرافي وفرض الأمر الواقع بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد رئيس الوزراء الأمريكي، ريكس تيلرسون، ونظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، على وقوف بلديهما بحزم ضد ما وصفاه بـ"كافة محاولات التغيير الديمغرافي وفرض الأمر الواقع في سوريا."

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جاء ذلك في بيان عقب لقاء المسؤولين، وفقا لما نقلته وكالة انباء الأناضول التركية الرسمية، حيث أكدا على "التزام البلدين بشكل متبادل بالحرص على أمنهما ودفاعهما، بصفتهما حليفتين وشريكتين استراتيجيتين".

وأكد البيان على "التزام تركيا والولايات المتحدة، بوحدة أراضي سوريا والمحافظة على وحدتها الوطنية.. وأن البلدين سيواصلان التنسيق بشأن تحقيق التحول والاستقرار في سوريا، ويؤكدان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، الأمر الذي يتطلب تحولًا سياسيًا مستدامًا."

تركياالإدارة الأمريكيةأمريكاالحكومة التركيةسوريا
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