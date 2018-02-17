أردوغان: حررنا 300 كلم مربع بعفرين شمال سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن جيش بلاده تمكن من "تحرير" ما مساحته 300 كيلومتر مربع من منطقة عفرين، شمال سوريا، ضمن العمليات التي أطلقتها أنقرة باسم "غصن الزيتون" ضد من وصفتها بـ"التنظيمات الإرهابية."

شاهد.. حصريا كاميرا CNN من داخل عفرين 2:55

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان أردوغان، حيث قال: "جنودنا تمكنوا حتى اللحظة من تطهير 300 كيلومتر مربع.. جنودنا يمضون غير آبهين بالجبال والحجار والتلال.. الحمد لله، نقترب من تحقيق النصر مع مرور كل يوم."

ويذكر أن مدير مستشفى عفرين، الدكتور جوان محمد قال في تصريح لـ CNN، الجمعة، إنهم تلقوا ستة مرضى عانوا من عوارض تأتي عادة من التعرض للكيماويات، وقال محمد عبر مكالمة هاتفية مع CNN، إن مريضين في حالة حرجة والأربعة الآخرون بوضع مستقر.