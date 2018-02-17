قرقاش: أزمة "المرتبك" مرشحة للاستمرار إلى 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن ما وصفها "أزمة المرتبك" مرشحة للاستمرار إلى العام 2020، لافتا إلى أن الخطب المكررة لن تحل الأزمة.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الخطب المكرّرة والمظلومية والاتصال الهاتفي المنتظر وشركات العلاقات العامة لن تحلّ أزمة المرتبك والمرشحة للاستمرار إلى 2020، أدعو في ارتباكه ألا يخدع نفسه ويعود لوعيّه ويفتش عن الحكمة وينبذ سياسة الأذى ودعم التطرّف والإرهاب التي مارسها."

ويشار إلى أن تغريدة قرقاش، تأتي بعد يوم على كلمة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد أمام قمة ميونخ للأمن، والتي وصف فيها الأزمة الخليجية بين بلاده وكل من السعودية والإمارات والبحرين بـ"عديمة الجدوى،" ملقيا الضوء على أن "قطر أقوى من أي وقت مضى."