مسؤول عسكري إيراني: حزب الله تحول من منظمة فدائية لجيش قوي بعد الحرب السورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال اللواء يحيى صفوي، المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، إن حزب الله اللبناني تحول من منظمة فدائية ثورية على حد تعبيره إلى جيش قوي بعد الحرب السورية.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان صفوي قوله: "تقسيم العراق وسوريا جزء من الأهداف الأمريكية إلي جانب الحد من نفوذ إيران في العراق وسوريا والفصل بين حلقات المحور الاستراتيجي الذي يمثله العراق وإيران وسوريا انتهاء بالبحر الأبيض المتوسط."

وتابع قائلا: "الواقع هو عكس ذلك تماماً حيث إن قدرات إيران شهدت مزيداً من التفوق والتطور وإن التحالف الإيراني الروسي وحزب الله في سوريا حقق العديد من الانتصارات فيما تعرض تحالف الولايات المتحدة والأتراك وإسرائيل والأردن إلى هزيمة في العراق بعد 83 شهرا من العمل هناك فيما خرجت تركيا من التحالف في العام 2016."

وأضاف: "إيران وروسيا لم تسمحا بسقوط الحكومة السورية وهو ما كانت تسعي إليه الولايات المتحدة والسعودية والكيان الصهيوني والأردن،" مشددا على "ضرورة إعمار سوريا الذي يستغرق عدة سنوات ويتطلب 300 إلى 400 مليار دولار."