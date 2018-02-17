مستشار الأمن القومي الأمريكي: حان وقت الرد على زعزعة إيران للشرق الأوسط

ماكماستر: حان وقت الرد على نشاطات إيران

الشرق الأوسط
آخر تحديث السبت, 17 فبراير/شباط 2018; 06:05 (GMT +0400).
أمريكاإيرانالاتفاق النووي الإيرانيالإرهاب
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جزء مقتضب من خطاب لهيربيرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن بألماني.

(CNN)-- قال هيربيرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الوقت قد حان للرد "على نشاطات إيران التي تزعزع الاستقرار" و "دعمها للوكلاء والمليشيات الإرهابية التي تغذي نزاعات مدمرة عبر الشرق الأوسط،" وذلك أثناء خطاب له في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا.

أمريكاإيرانالاتفاق النووي الإيرانيالإرهاب